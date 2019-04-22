“قوى الحرية والتغيير” في السودان: المجلس العسكري الانتقالي امتداد للنظام السابق

قالت “قوى الحرية والتغيير” في السودان خلال مؤتمر صحفي مساء يوم الأحد، إن المجلس العسكري الانتقالي امتداد للنظام السابق.

وأكدت القوى أنها ستستمر في الاعتصام معلنة تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي.

وقال قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير “قررنا تعليق التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري ولدينا تحفظات عليها.. هذه اللجنة يسيطر عليها بقايا النظام السابق.. كان تعاملنا إيجابيا مع اللجنة السياسية ولكنها تتعامل بذات الأسلوب السابق مما دفعنا لتعليق التعامل معها”.

كما أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير التصعيد في الشارع ضد المجلس العسكري، مشددا على أنه “لن يتنازل عن تشكيل سلطة انتقالية متوافق عليها”.

وكانت اللجنة السياسية للمجلس العسكري هي قناة الاتصال الرئيسية بين جماعات المعارضة والمجلس.

المصدر: وكالات