الإمام الخامنئي يعين العميد حسين سلامي قائدا عاما للحرس الثوري الايراني

عيَّنَ الإمام السيد علي الخامنئي العميد حسين سلامي قائداً عاماً لحرس الثورة الإسلامية مقلداً إياهُ رتبةَ لواء في الحرس.

وبعثَ سماحتُه ببرقيةٍ إلى العميد سلامي اعتبرَ فيها أنهُ نظراً للتجاربِ الكبيرة التي يتمتعُ بها العميد سلامي والمناصبِ التي تقلَّدها في مؤسسةٍ ثورية وجهادية وشعبية مثلِ حرسِ الثورة الإسلامية فقد قرَّرَ تقليدهُ رتبةَ لواءٍ في الحرس وتعيينهُ قائداً للحرسِ الثوري.

كما أعربَ سماحتُه عن تقديرهِ للخدماتِ التي قدَّمها اللواء محمد علي جعفري معلناً تعيينهُ مسؤولاً عن القسمِ الثقافي والإجتماعي في مقرِّ بقيةِ الله الأعظم التابعِ لحرسِ الثورةِ الإسلامية.

المصدر: وكالات