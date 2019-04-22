من هو العميد سلامي القائد العام الجديد للحرس الثوري؟

تم اختيار العميد سلامي، اليوم الأحد قائدا عاما لحرس الثورة بأمر من الإمام السيد علي الخامنئي. وفيما یلي نقدم نبذة عن حياة القائد العام للحرس الثوري الايراني.

ولد العميد سلامي سنة 1339 ش / 1960م في مدينة کلبایکان الايرانية. وفي سنة 1357 / 1978م وبالتزامن مع بلوغ الثورة الاسلامية ذروتها نجح في امتحانات الدخول بالجامعات في فرع هندسة الميکانيك بجامعة “علم وصنعت” الايرانية. ثم التحق بالحرس الثوري بعد الثورة الثقافية وبالتزامن مع الحرب المفروضة ضد ايران قاتل مع مقاتلي الاسلام في کردستان الايرانية وبالاخص في الجبهة الجنوبية طويلا وتقلد مناصب قتالية وقيادية مختلفة.

وبعد انتهاء الحرب المفروضة أمضی الدورات التدريبية في کلية القيادة والارکان وتخرج في الادارة الدفاعية من الجامعة الاسلامية الحرة. کما تخرج في مرحلة الماجستير من جامعة العلم والصناعة (علم وصنعت).

یعتبر العميد سلامي المؤسس وقائد الدورة العليا للحرب منذ سنة 1371 / 1992 الی 1376/ 1997 كما انه تقلد مناصب أخری.

منها: قيادة کلية دافوس؛ مساعد عملية الارکان العامة في الحرس الثوري؛ قائد سلاح جو الحرس الثوري؛ عضو هيأة التدريس في الجامعة العليا للدفاع الوطني(دانشگاه عالی دفاع ملی) ؛ نائب القائد العام للحرس الثوري منذ العام 2009 لغاية 2019 کما تم تعيينه قائدا عاما للحرس الثوري الايراني منذ اليوم الأول لشهر ارديبهشت 1398/ 21 ابريل 2019

وإن العميد سلامي من أکثر قيادات الحرس الثوري إخلاصا وشجاعة وحيازة للمعلومات الدفاعية والقتالية ومن أحرصهم علی تعزيز القدرات الدفاعية والقتالية للحرس الثوري الايراني.

المصدر: وكالات