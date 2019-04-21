بالصور.. رئيس وزراء باكستان عمران خان يزور مقام الامام الرضا (ع) في مشهد المقدسة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2019 - 20:35
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أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في الحفل السنوي لكشافة الإمام المهدي (ع) الإثنين الساعة 17:00 بتوقيت بيروت
بالصور.. رئيس وزراء باكستان عمران خان يزور مقام الامام الرضا (ع) في مشهد المقدسة
منذ 1 ساعة
21 April، 2019
ايران
-
عربي وإقليمي
بالصور.. رئيس وزراء باكستان عمران خان يزور مقام الامام الرضا (ع) في مشهد المقدسة
المصدر:
موقع المنار
ايران
باكستان
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