بالصور.. رئيس وزراء باكستان عمران خان يزور مقام الامام الرضا (ع) في مشهد المقدسة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2019 - 20:35

بالصور.. رئيس وزراء باكستان عمران خان يزور مقام الامام الرضا (ع) في مشهد المقدسة

منذ 1 ساعة 21 April، 2019
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ايران - عربي وإقليمي

بالصور.. رئيس وزراء باكستان عمران خان يزور مقام الامام الرضا (ع) في مشهد المقدسة

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المصدر: موقع المنار

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