رئيس المجلس العسكري الانتقالي: وفد سوداني سيزور قريبا الولايات المتحدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 21 2019 - 20:34

رئيس المجلس العسكري الانتقالي: وفد سوداني سيزور قريبا الولايات المتحدة

منذ 14 mins 21 April، 2019
5cbc7b0e95a59762788b4580
السودان - عربي وإقليمي

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن وفدا من بلاده سيقوم قريبا بزيارة إلى الولايات المتحدة لبحث مسألة شطب اسم السودان من قائمة “داعمي الإرهاب”.

وأشار البرهان، في مقابلة هي الأولى له منذ توليه منصب رئيس المجلس، اليوم الأحد، أجريت مع قناة “السودان” الرسمية، إلى أن الولايات المتحدة سبق أن طلبت تشكيل السلطات السودانية وفدا معنيا بالتفاوض حول هذه القضية.

وأوضح البرهان أن هذا الوفد سيتشكل قريبا ليسافر هذا الأسبوع أو بعده إلى الولايات المتحدة “لمناقشة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة