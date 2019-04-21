رئيس المجلس العسكري الانتقالي: وفد سوداني سيزور قريبا الولايات المتحدة

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن وفدا من بلاده سيقوم قريبا بزيارة إلى الولايات المتحدة لبحث مسألة شطب اسم السودان من قائمة “داعمي الإرهاب”.

وأشار البرهان، في مقابلة هي الأولى له منذ توليه منصب رئيس المجلس، اليوم الأحد، أجريت مع قناة “السودان” الرسمية، إلى أن الولايات المتحدة سبق أن طلبت تشكيل السلطات السودانية وفدا معنيا بالتفاوض حول هذه القضية.

وأوضح البرهان أن هذا الوفد سيتشكل قريبا ليسافر هذا الأسبوع أو بعده إلى الولايات المتحدة “لمناقشة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

المصدر: وكالات