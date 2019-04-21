الخليل جال في مرجعيون مهنئا بالفصح ودان تفجيرات سريلانكا

دان النائب أنور الخليل، “الجريمة الإرهابية التي وقعت في سريلانكا، واستهدفت المؤمنين أثناء تأديتهم صلاة عيد الفصح المجيد”.

وخلال جولة له للتهنئة بمناسبة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي، في قضاء مرجعيون، أضاف الخليل: “إن هوية منفذ هذه الجريمة هي هوية منفذ جريمة المسجدين في نيوزيلاند، والهدف نشر ثقافة التصادم والإرهاب والتفرقة في وجه ثقافة التسامح والتعايش الإنساني ووحدة الأديان السماوية”.

وشدد على “وجوب تحصين لبنان وتعزيز وحدة مجتمعه، بمزيد من الوعي ونبذ أي شكل من أشكال التطرف وتغليب لغة الإعتدال”.

وشملت الجولة مطران الروم الكاثوليك جورج حداد، والقس فؤاد انطون، وراهبات القلبين الأقدسين في جديدة مرجعيون، راهبات مار يوسف دو ليون في القليعة، في حضور المونسنيور منصور الحكيم وآباء البلدة ورئيس بلدية القليعة حنا الخوري وفاعليات البلدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام