القبض على 7 أشخاص مشتبه بهم على خلفية الانفجارات في سريلانكا (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 21 2019 - 15:01
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أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في الحفل السنوي لكشافة الإمام المهدي (ع) الإثنين الساعة 17:00 بتوقيت بيروت
مصادر طبية: 185 قتيلاً ونحو 250 جريحاً في سلسلة تفجيرات استهدفت فنادق وكنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح في سريلانكا
رئيس وزراء سريلانكا يدعو مجلس الامن الدولي لعقد جلسة طارئة بعد سلسلة التفجيرات التي استهدفت بلاده
وزير الخارجية التركي: ندين الهجمات الارهابية التي استهدفت الأبرياء في الكنائس والفنادق في سريلانكا
رئيس البرلمان التركي: إعتراف ترامب بـ"سيادة إسرائيل" على الجولان السوري انتهاك لمبدأ سيادة الدول
رويترز: حكومة سريلانكا تعلن حظر التجوال لمدة 12 ساعة ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم
مالي: مقتل 10 عسكريين جراء هجوم ارهابي في البلاد
رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون: لبنان يمر بأزمة صعبة لكنه سينهض منها
وزير المال علي حسن خليل: عملت على تأمين توقيع مرسوم أموال البلديات ووعدني رئيس الحكومة بذلك بعد الاعياد مباشرة
الشيخ عبد الأمير قبلان: الإمام المهدي صاحب مشروع ايماني انساني يخرج لينشر العدل ويعمم الصلاح والإحسان لكل الناس
وسائل اعلام سعودية: احباط هجوم مسلح على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض ومقتل 4 من المهاجمين
رويترز: إعادة فتح مطار معيتيقة الدولي في ليبيا أمام حركة الملاحة الجوية
الجزائر: تعيين عبد القادر بوعزة رئيسا لجهاز الامن الداخلي
الوكالة الوطنية للاعلام: الثلوج تقطع طرقات منطقة الشوف فوق الـ1000 متر
اليمن: إسقاط طائرة استطلاع لقوى العدوان السعودي الامريكي في وادي آل أبو جبارة قبالة نجران
أ ف ب: واشنطن تدعو 9 هيئات طيران أجنبية للمشاركة في تقييم طائرة "بوينغ 737 ماكس" المعدلة
تستقبل جمعية الإمداد مساهمتكم لدعم المتضررين من الفيضانات في إيران في مكاتبها وعبر حساب رقم 1-26-814 في جميع فروع مؤسسة القرض الحسن في لبنان
القبض على 7 أشخاص مشتبه بهم على خلفية الانفجارات في سريلانكا (وكالة سبوتنيك)
منذ 18 mins
21 April، 2019
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