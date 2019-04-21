500 شركة تشارك في معرض حلب الدولي بدورته الثانية

افتتح مساء أمس معرض حلب الدولي بدورته الثانية بمشاركة 500 شركة من سورية وخارجها من مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وذلك على أرض المدنية الرياضية بالحمدانية.

وأشار مدير معرض حلب الدولي علي نظام إلى التطور الكبير الذي شهده المعرض في دورته الثانية من ناحية المشاركات ومستوى المنتجات الوطنية، موضحاً أن الهدف من هذا المعرض إثبات أن سورية مستمرة في صناعاتها رغم كل الظروف الصعبة، لافتاً إلى عروض الأسعار المقدمة للزوار وأن المعرض يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والعقود والتعريف بالمنتجات المحلية.

المصدر: وكالة سانا