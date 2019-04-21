الباليستي (بدرF) يدك معسكراً للعدوان في جيزان

أطلقت القوة الصاروخية بالجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخاً باليستياً على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في جيزان.

وأوضح مصدر عسكري أن القوة الصاروخية دكت بصاروخ باليستي من طراز بدرF تجمعات مرتزقة العدوان السعودي – الاميركي في معسكر الإستقبال غربي الطوال قبالة جيزان، محققة إصابات مباشرة.

وأكد المصدر أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة مخلفا أعداداً من القتلى والجرحى في صفوف العدوان.

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع كشف، الأسبوع المنصرم، عن نجاح القوة الصاروخية في صناعة وتطوير صاروخ بدر إف الذي يمثل نسخة من الصاروخ الروسي توشكا وبنفس المواصفات حيث يبلغ مداه 160 كم وينفجر على ارتفاع 20 متر وتنتشر الشظايا في شعاع 350 متر فيما يبلغ عدد الشظايا 14 ألف شظية.

المصدر: موقع انصار الله