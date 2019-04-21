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April 21 2019 - 15:01

رئيس أركان الجيش العراقي: خلايا “داعش” النائمة تحت السيطرة

منذ 1 ساعة 21 April، 2019
رئيس اركان الجيش الفريق الركن عثمان الغانمي
العراق - عربي وإقليمي

أكد رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، اليوم الأحد، أن خلايا تنظيم “داعش” النائمة في العراق تحت سيطرة القوات الأمنية.

وقال خلال كلمة له في ندوة أقامها مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية التابع للحكومة العراقية إن “منظومة الاستخبارات العراقية تعمل بشكل كبير لمنع أي تحركات للخلايا النائمة في البلاد، والتي هي بالأساس تحت سيطرة القوات الأمنية العراقية”.

وأضاف أن “التهديد على المستوى البعيد، يتعلق بفكر تنظيم داعش، فهذا هو الخطر، لأن داعش لم يعد يسيطر على أي شبر داخل الأراضي العراقية”.

وأشار إلى أن “العراقيين الذين أعتقلوا وأعيدوا إلى العراق من سوريا، يمتلكون فكرا متطرفا كبيرا، لذا نحتاج إلى عمل لتفكيك هذه الأفكار من خلال إعادة التأهيل النفسي”.

المصدر: روسيا اليوم

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