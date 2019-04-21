بالفيديو…هكذا أحيت كربلاء المقدسة زيارة النصف من شعبان

أحيا المؤمنون في كربلاء المقدسة من داخل وخارج العراق مراسم زيارة النصف من شعبان ذكرى مولد الإمام محمد بن الحسن عليهما السلام وسط أجواء إيمانية وفعاليات إحتفالية.

واوقد الزائرون الشموع عند مقام الامام المهدي {ع} بمشاركة الملايين الوافدين من داخل وخارج الـبـلاد، وسـط جـهـود كبيرة بذلتها الـجـهـات الامنية والخدمية لانجاحها في مختلف المحافظات.

وقــال مـديـر اعــلام الـعـتـبـة الـحـسـيـنـيـة المقدسة جـمـال الـديـن الشهرستاني في تصريح صحفي ان “العتبات المقدسة اقامت مهرجانا لإيقاد الشموع حضرته شخصيات ثقافية وسياسية وحشود كبيرة من الزائرين، حيث تضمن إيقاد 1185 شمعة تمثل عمر الامام المهدي {ع} تم ترتيبها لتشكل عبارة {المهدي ناصر المؤمنين}”.

وأضاف، ان “المهرجان والكلمات التي القيت به، قدمت التهاني والتبريكات للمسلمين وزائري مدينة كـربـلاء الـذيـن شـاركـوا فـي احـيـاء ليلة النصف من شـعـبـان، كـمـا اكــدت أهـمـيـة اسـتـلـهـام هــذه المناسبة لـنـشـر الـعـدل ودراســـة مـوضـوع الـغـيـبـة بـاعـتـبـارهـا طريقة للعمل الجاد، كما تضمن كذلك قراءات للشعر الفصيح والشعبي”.

وأشــار الــى تـدفـق الـزائـريـن بـحـشـود كـبـيـرة” مـقـدرا “اعـدادهـم بنحو ثـلاثـة مـلايـين زائــر، مبينا ان عملية الـنـقـل مـن والــى المـديـنـة تـجـري بـواسـطـة 200 بـاص تم ارسالها من قبل وزارة النقل، اضافة الى اشراك عجلات مختلفة من قبل دائرة النقل والتموين التابعة الى وزارة الدفاع.

وبدأت الاستعدادات لاستقبال وفود الزائرين في وقت مبكر حيث استنفرت الاجهزة الامنية والخدمية كافة طاقاتها كما أقيمت السرادق الخاصة بالمواكب لاستقبال الجموع الوافدة وتقديم الخدمات لهم، وعلت مظاهر الفرح والسرور وجوه الزائرين الموالين، فيما غطت الزهور والاضواء الملونة والشموع مرقدي الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس {عليهما السلام} ومقام الامام المهدي {ع} في كربلاء المقدسة ابتهاجا بهذه المناسبة المباركة، ورددت حشود الزائرين الشعارات المعبرة عن الحب والولاء للامام وللعترة الطاهرة من آل بيت المصطفى محمد {صلي الله عليه واله وسلم}.

وكان الزائرون قد بدأوا توافدهم من داخل البلاد وخارجها الى مدينة كربلاء المقدسة منذ خمسة ايام لاحياء الذكرى وتأدية الزيارة الشعبانية، التي تبلغ ذروتها اليوم الاحد.

المصدر: الفرات نيوز_العتبة الحسينية