حسن مراد: لا يمكن النهوض بالاقتصاد الوطني إلا من خلال فتح الأسواق العربية عبر الممر السوري

شدد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد على “ضرورة الانفتاح على الأشقاء والأصدقاء، لتسهيل عبور الصادرات اللبنانية، إذ لا يمكن النهوض بالاقتصاد الوطني، إلا من خلال فتح الأسواق العربية عبر الممر السوري، والتنسيق والتواصل مع الأشقاء السوريين، لتسهيل ذلك، بعيدا من المراهنات التي تبقي الوطن خارج سياق علاقاته المميزة مع سوريا، كما نص اتفاق الطائف”.

كلام مراد جاء خلال رعايته مهرجان صور للتسوق والسياحة والترفيه، ضمن فاعليات معرض جبل عامل الثاني.

وأضاف “أراهن على أبناء جبل عامل وكل أبناء الجنوب الحبيب والوطن، أن يعملوا جميعا لإعادة لبنان مصدرا لجودة الإنتاج وفرادته، ليأخذ مكانه في الأسواق العالمية، التي لا تلتفت إلا إلى جودة الإنتاج وجديده”، مؤكدا أن “هذا ما نسعى للوصول إليه في الوزارة، بالتعاون مع كل الوزارات ذات الصلة، وبتوجيه من فخامة الرئيس العماد ميشال عون، الذي يقود معركة محاربة الفساد في مناخ من الوفاق والإجماع على المصلحة الوطنية العليا”.

وتوجه إلى الحضور بالقول “أيها الإخوة، نحن نرى أن مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين ووقف الهدر، هي خطوة تبعث الأمل في استقامة سير عمل مؤسسات الدولة، وتطرد اليأس من نفوس اللبنانيين الكادحين، الذين ذاقوا مرارة الفساد، الذي حرمهم من أبسط حقوقهم الحياتية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام