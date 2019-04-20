الضاحية تتزين بولادة الامام المنتظر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2019 - 22:55

الضاحية تتزين بولادة الامام المنتظر

منذ 46 mins 20 April، 2019
تقارير مصورة

الضاحية ترتدي ثوب الفرح وتتزيّن في ذكرى ولادة الإمام المهدي (عجل الله فرجه) .

المصدر: اعلام بيروت

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