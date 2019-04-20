الضاحية تتزين بولادة الامام المنتظر – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2019 - 22:55
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الضاحية تتزين بولادة الامام المنتظر
منذ 46 mins
20 April، 2019
تقارير مصورة
الضاحية ترتدي ثوب الفرح وتتزيّن في ذكرى ولادة الإمام المهدي (عجل الله فرجه) .
المصدر:
اعلام بيروت
15 شعبان
الضاحية
ولادة الامام المهدي (عج)
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