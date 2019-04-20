وفد مشترك من اهالي القماطية وحركة امل يزور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل

إستقبل المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل بحضور مسؤول قطاع الجبل الحاج بلال داغر وفداً من فعاليات بلدة القماطية يتقدمهم إمام البلدة الشيخ الدكتور مهدي الغروي وفضيلة الشيخ بلال نصر الدين وبمشاركة وفد قيادي من حركة أمل.

وقد شكر الوفد بِسْم أهالي البلدة سماحة السيد حسن نصرالله وقيادة الحزب للجهود التي بذلت لإنجاز التوافق في كافة مرافق البلدة والوقوف الى جانب اهلها في كافة المجالات والميادين مثنيأ على الدور الذي يقوم به الحزب على صعيد المقاومة والدفاع عن الوطن ودوره الرائد في محاربة ملف الفساد.

المصدر: موقع المنار