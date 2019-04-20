وفد مشترك من اهالي القماطية وحركة امل يزور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2019 - 20:43

وفد مشترك من اهالي القماطية وحركة امل يزور المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل

منذ 2 ساعة 20 April، 2019
مصالحة
لبنان

إستقبل المعاون السياسي للامين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل بحضور مسؤول قطاع الجبل الحاج بلال داغر وفداً من فعاليات بلدة القماطية يتقدمهم إمام البلدة الشيخ الدكتور مهدي الغروي وفضيلة الشيخ بلال نصر الدين وبمشاركة وفد قيادي من حركة أمل.

وقد شكر الوفد بِسْم أهالي البلدة سماحة السيد حسن نصرالله وقيادة الحزب للجهود التي بذلت لإنجاز التوافق في كافة مرافق البلدة والوقوف الى جانب اهلها في كافة المجالات والميادين مثنيأ على الدور الذي يقوم به  الحزب على صعيد المقاومة والدفاع عن الوطن ودوره الرائد في محاربة ملف الفساد.

المصدر: موقع المنار

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