نائب ليبي: مشاورات ترامب وحفتر تؤكد وقوف واشنطن مع “الجيش الليبي” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2019 - 18:30

نائب ليبي: مشاورات ترامب وحفتر تؤكد وقوف واشنطن مع “الجيش الليبي”

منذ 55 mins 20 April، 2019
خليفة حفتر
عربي وإقليمي - ليبيا

اعتبر عضو مجلس النواب الليبي صالح أفيحمه السبت أن “المشاورات الهاتفية التي أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر تمثل رسالة قوية للعالم والليبيين تفيد بوقوف الإدارة الأميركية مع الجيش الليبي في معركته في طرابلس العاصمة”.

وقال أفحيمه في حديث له “مما لا شك فيه أن إعلان البيت الأبيض عن الاتصال بين ترامب والمشير خليفة حفتر تعطي رسائل ربما أقوى وأكبر وأعمق من المكالمة نفسها”، وأضاف “لعل أهم ما سيفهمه العالم والليبيين هو أن الإدارة الأميركية قد حزمت أمرها بالوقوف في صف القوات المسلحة الليبية في المعركة التي تخوضها على تخوم العاصمة”.

المصدر: سبوتنيك

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