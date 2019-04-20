رئيس بيلاروسيا نوه بدور روسيا بالحفاظ على سيادة بلاده

دعا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو “بعض السياسيين إلى عدم إجهاد انفسهم فيما يتعلق بتصريحاته حول السيادة، واشار إلى “دور روسيا بالحفاظ على استقلال بلاده”.

وقال لوكاشينكو في حديث له إن “الشعب لن يسمح بتدمير بيلاروسيا المستقلة وذات السيادة وسيرد ردا قويا على أولئك الذين سيحاولون القيام بذلك”.

ولفت لوكاشينكو إلى أنه “فيما يتعلق بسيادة الجمهورية وأمنها في السياسة الخارجية والداخلية لم ولن يكون هناك مجال لأي تنازلات”، وتابع ان “الخبرة المتكرّرة لتقسيم الشعب البيلاروسي وإعادة رسم الحدود تجعل البيلاروسيين اليوم يقدرون عالياً وحدة وسلامة أراضيهم”.

المصدر: سبوتنيك