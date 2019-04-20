المقداد: لإخراج البلدنا من مأزقه بدون ان تطال الاجراءات الطبقة الفقيرة

شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب علي المقداد على أن “هناك أكثر من 22 موردا يمكن الاستفادة منها لإخراج بلدنا من مأزقه، وعلى ألا تطال إجراءات التقشف أبناء الطبقة الفقيرة والدخل المحدود”.

وأضاف المقداد السبت “نقول للدولة الظالمة الولايات المتحدة الاميركية ولربيبتها اسرائيل، مهما حاولتم حصارنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومهما فرضتم من عقوبات جائرة، سننتصر بإذن الله”.

ولفت المقداد الى انه “كما باءت بالفشل كل مشاريعكم في سوريا والعراق واليمن وفلسطين ولبنان، ستبوء كل مؤامراتكم بالفشل، وسينتصر خط المقاومة بإذن الله في المستقبل بفضل تضحيات المجاهدين وصبرهم وثباتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام