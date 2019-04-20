الفصائل الفلسطينية تؤكد رفض العودة لمسار التفاوض مع العدو الاسرائيلي

جددت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة رفضها لاي صيغ او محاولات او مقترحات للعودة للمفاوضات الثنائية المباشرة أو غير المباشرة مع كيان العدو الاسرائيلي.

ودعت القوى السبت “السلطة لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير ورفض اي تسوية او مسار سياسي في ظل سياسات الاحتلال”، وطالبت “بالعمل لنقل ملف القضية الوطنية للأمم المتحدة كقضية تحرر وطني لتطبيق قرارتها بتوفير حماية دولية لشعبنا حتى انهاء الاحتلال عن ارضه وتمكينه من ممارسة حقوقه كاملة غير منقوصة”.

وحثت القوى على “أوسع مشاركة في فعاليات اسناد الاسرى واستمرار الحراك الشعبي بما فيها الاعتصامات أمام مقرات الصليب الاحمر وفي مراكز المدن”.

كما دعت القوى “لاعتبار الجمعة المقبل يوم للتصعيد الميداني على جميع مواقع التماس مع الاحتلال وتوسيع المشاركة الشعبية في كافة المواقع رفضا لصفقة القرن والحديث عن قرب اعلانها ومع اقتراب ذكرى النكبة الـ71 وموعد نقل السفارة للقدس المحتلة”.

المصدر: فلسطين اليوم