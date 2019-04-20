مصدر عسكري: لا صحة إطلاقاً لما تناقلته مواقع ووسائل إعلام عن حدوث اشتباكات بين القوات الروسية والإيرانية في دير الزور وحلب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 20 2019 - 16:02

مصدر عسكري: لا صحة إطلاقاً لما تناقلته مواقع ووسائل إعلام عن حدوث اشتباكات بين القوات الروسية والإيرانية في دير الزور وحلب

منذ 2 ساعة 20 April، 2019
شعار الجيش السوري
سورية - عربي وإقليمي

أكد مصدر عسكري أنه لا صحة إطلاقاً لما تناقلته بعض المواقع ووسائل الإعلام المكتوبة عن حدوث اشتباكات بين القوات الروسية والإيرانية في دير الزور وحلب. وقال المصدر”تتناقل بعض المواقع ووسائل الإعلام المكتوبة خبراً مفاده حدوث اشتباكات بين القوات الروسية والإيرانية في دير الزور وحلب، إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تنفي جملة وتفصيلا ما ورد في هذه المواقع والصحف وتؤكد أن الخبر عار تماما من الصحة ولا أساس له على الإطلاق”.

وأهابت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة بوسائل الإعلام على اختلاف أنواعها توخي الدقة والمسؤولية بنشر الأخبار وعدم اعتماد أي خبر عسكري ميداني ما لم يصدر عن مصدر عسكري.

 

المصدر: وكالة سانا - سوريا

التعليقات

ذات صلة