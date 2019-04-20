اليمن: الجيش واللجان يستكملون تطهير “ذي ناعم” من عناصر العدوان

استكملت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية السبت تطهير مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء اليمنية من عناصر قوى العدوان السعودي الاميركي.

وأوضح المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أن “أبطال الجيش واللجان الشعبية استكملوا تطهير وتامين مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء حيث أصبحت مؤمنة بالكامل من عناصر ما تسمي داعش والقاعدة ومرتزقة العدوان بعد عملية عسكرية ناجحة فجر السبت”.

وأكد سريع أن “العملية تأتي في إطار العمليات العسكرية النوعية التي تدشن العام الخامس والتي تتزامن مع الذكرى الاولى لاستشهاد الرئيس الصماد”، وأشار إلى أن “عناصر القاعدة وداعش المرتزقة تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتم اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد”.

وأشار سريع “بمساندة مشائخ وأبناء قبائل ذي ناعم الشرفاء ووقوفهم الى جانب اخوانهم في الجيش واللجان الشعبية لتطهير وتأمين مناطقهم من عناصر الشر والارهاب ومرتزقة العدوان”.

المصدر: موقع انصار الله