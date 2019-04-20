#رئيس_مجلس_النواب_التركي: نريد من العراق عدم السماح لعناصر “بي كيه كيه الإرهابية” بالبقاء في المناطق العراقية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2019 - 16:02
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انطلاق فعاليات مؤتمر بغداد لبرلمانات جوار العراق في بغداد بمشاركة تركيا وايران والسعودية والكويت والاردن وسوريا
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البيان الختامي لمنتدى يالطا: انشاء شركة مشتركة للشحن بين القرم وسوريا والاتفاق على نوع وكم السلع والخدمات المتبادلة
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جبق خلال جولته في منطقة باب التبانة في طرابلس: الوزارة بصدَد تعزيز مراكز الرعاية الأولية في المناطق المحرومة والمهمشة
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البطريرك الراعي في رسالة الفصح: يجب إقفال أبواب الهدر الكثيرة في لبنان قبل التوجه إلى جيوب الفقراء في مسألة التقشف
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الشرطة الافغانية: انفجار في كابول بالقرب من وزارة الاتصالات
بومبيو: واشنطن ستواصل بذل جهودها الدبلوماسية لتحقيق نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية
كوريا الشمالية تندد بتصريحات بولتون حول محادثات نزع السلاح النووي وتصفها بال"غبية"
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في الحفل السنوي لكشافة الإمام المهدي (ع) يوم الإثنين المقبل الساعة 17:00 بتوقيت بيروت
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#رئيس_مجلس_النواب_التركي: نريد من العراق عدم السماح لعناصر “بي كيه كيه الإرهابية” بالبقاء في المناطق العراقية (سبوتنيك)
منذ 2 ساعة
20 April، 2019
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