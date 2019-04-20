#رئيس_مجلس_النواب_التركي: نريد من العراق عدم السماح لعناصر “بي كيه كيه الإرهابية” بالبقاء في المناطق العراقية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2019 - 16:02

#رئيس_مجلس_النواب_التركي: نريد من العراق عدم السماح لعناصر “بي كيه كيه الإرهابية” بالبقاء في المناطق العراقية (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 20 April، 2019
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