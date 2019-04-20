قبيسي: لنبتعد عن اللغة الطائفية ولنواجه الفساد المستشري

قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب هاني قبيسي “لنبتعد جميعا عن اللغة الطائفية ولنمارس وحدة وطنية نتمكن من خلالها ان ندافع عن وطننا وعن ارضنا وحدودنا وثرواتنا ولنواجه الفساد المستشري”.

واضاف قبيسي السبت “رغم كل التنظير الذي حصل من إجراءات تنوي الحكومة اتخاذها على مساحة الدولة بدأتها بلغة خاطئة وهي الوصول الى رواتب الموظفين للنيل منها لكي يبتعدوا عن عجز جدي حاصل في لبنان”، واكد على “رفض المساس بحقوق الموظفين من طبقة عاملة تكتسب عيشها من الرواتب التي تتقاضاها”.

ولفت قبيسي الى انه “إذا ارادت الدولة ان تقيم امورها فعليها السير بشكل صحيح بمواجهة الهدر والفساد وان تواجه اللصوص الذين يسرقون مقدرات واموال الوطن ومن يسعى لزيادة ثرواته ولنقصان بإقتصاد الوطن وماليته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام