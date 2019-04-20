حوادث واخبار امنية متفرقة

قوى الامن تعمم صورة مطلوب بتهم نشل

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات نشل أجهزة خلوية وحقائب يدوية في عدد من مناطق وأحياء العاصمة بيروت، وكان آخرها مساء 8/4/2019، حيث أقدم شخصان على متن دراجة آلية، على نشل جهاز خليوي من أحد المارة في محلة جادة الاستقلال – الأشرفية.

وخلال هروبهما، بعكس وجهة السير، في إتجاه ساحة ساسين، اصطدمت الدراجة بسيارة على الطريق، فتعطلت عن السير، وأصيب أحدهما وسقط والدراجة أرضا، فيما لاذ سائقها بالفرار. تم رصد الحادث المذكور من قبل غرفة المراقبة والتحكم في وحدة شرطة بيروت، فجرى توجيه دورية من مفرزة استقصاء بيروت لتوقيف المشتبه به المصاب، الذي تبين انه يدعى: ف. ح. ( مواليد عام 2000، لبناني)، اصيب بكسور وجروح في قدمه اليمنى.

وبعد مراجعة القضاء، نقل من دورية بفصيلة الاشرفية الى إحدى المستشفيات للمعالجة، وفور تماثله للشفاء، اقتيد إلى مركز الفصيلة. وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بأكثر من 10 عمليات نشل ضمن مدينة بيروت، بعد خروجه من السجن بالإشتراك مع الشخص الثاني الفار، الذي حددت هويته والعمل جار على توقيفه.

لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز فصيلة الأشرفية، الكائن في شارع بيضون – الأشرفية، أو الاتصال على الرقم: 328094/01، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جريح بحادث سير عند مستديرة جعيتا

افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان جريحا سقط بحادث سير بين سيارتين عند مستديرة طريق عام جعيتا كسروان تم نقله بواسطة فرق الإسعاف في الدفاع المدني إلى مستشفى السان جورج في عجلتون لتلقي العلاج.

العثور على شاب مصاب بطلق ناري في دورس بعلبك

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انه تم العثور على الشاب م. ح. ز (18عاما) جثة مصابة بطلق ناري من سلاح حربي داخل منزل والده في دورس بعلبك. وحضرت القوى الامنية وبوشرت التحقيقات في الحادثة.

مجهولون سلبوا مواطنا سيارته بقوة السلاح في المريجات

شهدت طريق ضهر البيدر الدولية قبيل ليل امس عملية سلب جديدة بقوة السلاح، حيث تعرض المواطن سلطان الكعكي قرب مغسل السيارات على طريق عام المريجات – شتوره الى عملية سلب بقوة السلاح نفذها مسلحون يستقلون سيارة نوع pathfinder مجهولة المواصفات، ادت الى سلبه سيارته وهي من نوع جيب BMW X4 لون جردوني صنع 2018 تحمل اللوحة الرقم 630219/ج، بينما كان في طريقه من بيروت الى البقاع. وقد ادعى الكعكي في مخفر شتوره.

توقيف سوريين في حاصبيا لدخولهما لبنان خلسة

اوقفت دورية من مكتب معلومات حاصبيا مرجعيون في قوى الأمن الداخلي، السوريين “ع. أ.” و”م. أ.”، في بلدة حاصبيا، بجرم دخول لبنان خلسة، وتم تسليمهما إلى مخفر درك حاصبيا للتحقيق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام