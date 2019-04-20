في عكار.. الثلج غطى المرج من جديد وأعاد إحياء موسم التزلج

جاءت أحوال الطقس لتعاكس المثل القائل: “بنيسان بيدوب التلج وبيبان المرج”، واذ في نيسان يكتسي المرج الذي كان قد بان سابقا، بالأبيض. هذه حال جبال عكار، ولحسن حظ محبي الغابات والثلج والتزلج.

وقال رئيس مجلس البيئة القبيات – عكار انطوان ضاهر “ان نيسان أطال موسم التزلج في جبال عكار وهضابها، أطال الله بعمره”، وهو رافق عددا من الناشطين البيئين في رحلة تزلج في عمق غابات عكار مستفيدين من سماكة الثلوج التي تساقطت منذ يوم الجمعة ولم تزل.

وأضاف: “إنها مفاجآت نيسان التي نأمل أن يكررها من بعده خلفه، أيار، لما فيه مصلحة الخزان المائي الجوفي، ومتعة لعيوننا وتنفيسا لاحتقان الناس “.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام