طقس الاحد: أمطار متفرقة غزيرة احياناً وثلوج على 1100م ويتحسن مساءً

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، ان يكون الطقس غداً الاحد غائما مع انخفاض بالحرارة وتساقط أمطار غزيرة احيانا مصحوبة بعواصف رعدية وبرد في فترة قبل الظهر وتتكون الثلوج على ارتفاع 1100 متر ويتحسن تدريجيا في المساء. وجاء في النشرة الآتي:

– الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم السبت غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة وانفراجات واسعة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق بشكل خفيف.

الأحد: غائم اجمالا مع انخفاض درجات الحرارة ، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية. تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء ويتحول الطقس الى غائم جزئيا.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع امطار خفيفة ومتفرقة وتشكل ضباب على المرتفعات. يستقر الطقس مساء.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 10 الى 19 درجة، في الجبال من 3 الى 11 درجة، وفي الداخل من 5 الى 12 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 10 و40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد يسوء أحيانا بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

– حال البحر: مائج، حرارة الماء: 18 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام