علامات تشير لوجود التهابات في الجسم

يظهر الإلتهاب في الجسم من خلال مجموعة من العلامات، ويمكن أن يرتبط بمجموعة من المشكلات الصحية، وبعض منها لا يشكل خطورة، لأنه يكون رد فعل للجسم لما يحدث به، ويزول بمجرد أن تختفي المشكلة.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن يحدث الإلتهاب في منطقة الجرح أثناء فترة التئامه، فهذا أم طبيعي ولا يستدعي القلق، ولكن في حالة استمرار الإلتهاب لوقت طويل، فيجب زيارة الطبيب لمعرفة السبب والبدء في العلاج. إليك أبرز علامات تخبرك بوجود التهابات في جسمك:

1-الإعياء الشديد: إن الشعور بالتعب والنعاس، والميل إلى الخمول من أبرز علامات وجود التهاب في الجسم، وخاصةً إذا كنت تحصل على قسط كاف من النوم، ومع هذا تريد المزيد من النوم. كما أن عدم الحصول على الراحة التي يحتاجها الجسم والإجهاد الشديد، يمكن أن يزيد من فرص إصابة الجسم بالإلتهابات.

2-الألم المزمن: في حالة إصابة الجسم بالتهابات، فسوف يشعر المصاب بالام مستمرة بالجسم دون معرفة سبب واضح ومحدد. كما أن الشعور بألم في منطقة ما بالجسم عند لمسها يؤشر بوجود التهاب في المفاصل “مثل الام عند تحريك الكتف أو لمس أصابع القدمين”.

3-مشكلة هضمية: على الرغم من أن أي شخص يمكن أن يشعر بالمشكلات الهضمية مثل الإمساك أو الإسهال، ولكن الأعراض المستمرة والمتكرر تدل على وجود التهاب في الجسم. فمثلاً يؤدي التهاب الأمعاء للإصابة بالإنتفاخ والرغبة في التبرز وتشنجات وحرقة المعدة، وهناك أسباب عديدة لالتهاب الأمعاء مثل حساسية الغذاء أو متلازمة القولون العصبي أو مرض كرون.

4-تورم الغدد الليمفاوية: غالباً ما نلاحظ تضخم الغدد في منطقة العنق عند الإصابة بنزلة برد أو التهاب في الحلق، وهذا أمر جيد يدل على أن الجهاز المناعي يتعرف على المشكلة ويعالجها. سواء كان الإلتهاب فيروسي أو جرثومي، فإن الغدد الليمفاوية تتضخم أثناء مكافحة الجسم للعدوى، ثم تعود إلى طبيعتها مرة أخرى.

5-تورم الجيوب الأنفية: يعتقد كثير من الأشخاص أن الحساسية الموسمية هي السبب الأول في انسداد الأنف، ولكن قد يكون السبب الخفي هو وجود التهاب بالجسم. حيث أن الجسم يعطي رد فعل للإلتهابات بمجموعة من الطرق التي تختلف من شخص لاخر، ولكن الطرق الشائعة هي التهاب الجيوب الأنفية.

6-التهاب الجلد والإكزيما: يعاني الأشخاص المصابين بالتهاب في الجسم من ظهور حب الشباب والتهابات الجلد بصورة ملحوظة، بالإضافة إلى الإصابة بحساسية واكزيما، وكذلك جفاف الجلد. فبهذه الطريقة، يريد جسمك أن يخبرك بأن هناك التهاب بداخله، ولذلك فمن الأفضل مراجعة الطبيب لمعرفة السبب.

7-تشوش الدماغ: في حالات متقدمة، يسيطر الإلتهاب على الدماغ أيضاً، ويسبب عدم القدرة على الإدراك والتركيز، فيشعر المصاب بتشوش في الدماغ، وخاصةً إذا كان الإلتهاب في الأعصاب. ويمكن أن يصاحب هذا الام شديدة ومستمرة في الرأس.

وبمجرد علاج المشكلة التي أدت إلى الإلتهاب، سوف يتلاشى هذا الشعور.

المصدر: ويب طب