نصائح لتخزين الطعام بطريقة صحية وآمنة

عندما نفكر في سلامة الأغذية، فإن طريقة تخزين الطعام من أهم الأمور التي يجب وضعها في الإعتبار، حيث أنه في حالة عدم تخزين الطعام بشكل صحيح، سوف يفسد ويصبح غير صالح للإستخدام، ويمكن أن يؤدي للإصابة بالأمراض. ولذلك يجب التأكد من اتباع النصائح التالية لتخزين مختلف الأطعمة بشكل صحيح، حتى تضمني صحة الطعام الذي تقدميه لأسرتك.

أولاً: تخزين العبوات

يجب اتباع بعض النصائح الهامة في تخزين العبوات والحاويات، وهي:

-التأكد من صلاحية المتأكد: أول شىء يجب أن تهتم به ربة المنزل، هو صلاحية المنتجات التي تقوم بشرائها، فلا تشتري أي منتج أوشكت صلاحيته على الإنتهاء، بل يجب أن يكون جديد الصنع.

عدم فتح العبوات التي لن تستخدم الان

في حالة شراء بعض العبوات لتخزينها، فلا يجب فتحها إلى في موعد إستخدامها، وتخزينها كما هي محكمة الغلق، مع التأكد من إمكانية تخزينها في درجة الحرارة العادية أو داخل الثلاجة.

إستخدام حاويات نظيفة وجافة في حالة إستخدام حاويات لحفظ الطعام رطبة، فإنها تسرع من إفساده حتى وإن كانت جديدة، كما يجب التأكد من نظافتها، وإغلاقها بإحكام.

-التخزين في أماكن مرتفعة: إذا كان هناك إمكانية لتخزين المنتجات خارج الثلاجة، فيجب وضعها على أسطح مرتفعة، وعدم إقترابها من الأرض، لتكون بعيدة عن أي مصادر تلوث أو افات يمكن أن تصل لها.

كما يجب الحفاظ على نظافة المكان الذي توضع فيها، حتى لا تتراكم الجراثيم والبكتيريا التي يمكن أن تهاجم الطعام.

ثانياً: تبريد وتجميد الطعام

لتقليل الخطر الجرثومي، يجب تخزين مجموعة من الأطعمة في الفريزر، بحيث تكون مجمدة، فهي أطعمة عالية الخطورة، وتشمل: اللحوم، الدواجن، والمأكولات البحرية بأنواعها المختلفة.

فعن طريق تجميد هذه الأطعمة، تقل فرص تكاثر البكتيريا بها، وعند ذوبان الجليد، لا يجب إعادة تجميدها مرة أخرى. وعند تخزين هذه الأطعمة في الفريزر، يجب أن تكون بعيدة عن الأطعمة الأخرى، حتى لا تنتقل أي بكتيريا منها إلى هذه الأطعمة.

فعلى سبيل المثال، لا يجب وضع اللحوم المجمدة بالقرب من الخضروات المجمدة. كما أن هناك بعض الأطعمة الأخرى التي تحتاج إلى التبريد في الثلاجة، مثل منتجات الألبان والجبن والزبادي، بالإضافة إلى البيض في حالة كان الطقس حاراً.

وينصح بإحكام إغلاقها جيداً حتى لا تتأثر بأي أطعمة أخرى في الثلاجة، كما أن ترك العبوات مفتوحة يجعلها تجف وتفسد سريعاً.

ثالثاً: الطبخ وإعادة تسخين الطعام

عند طهي الطعام المجمد أو إعادة تسخينه، فمن المهم أن يتم تسويتها جيداً، فحتى إذا تم تخزينه وتجميده بشكل صحيح، يمكن أن تظل بعض البكتيريا فيه، لذا فإن تسخينه أو طهيه جيداً سيقلل من خطر التسمم الغذائي.

وبعد طهي الطعام، لا يجب وضعه في الثلاجة مباشرةً، بل يستلزم الإنتظار حتى يبرد، لأن وضع طعام ساخن في الثلاجة يمكن أن يؤدي إلى رفع درجة حرارتها بالكامل، مما يؤدي لحدوث مشكلات متعلقة بالسلامة لكافة الأطعمة المخزنة بها. وفي نفس الوقت، لا يجب بقاء الطعام لوقت طويل خارج الثلاجة بعد طهيه، فليبقى لمدة ساعتين كحد أقصى ثم يوضع في الثلاجة.

رابعاً: إختيار البلاستيك الامن

يجب التأكد من أن البلاستيك المستخدم في تخزين الطعام امناً ومناسباً لهذا، لأن بعض أنواع البلاستيك تطلق مركبات تتفاعل مع المواد الغذائية لتجعلها سامة وتسبب الإصابة بالسرطان.

يفضل إختيار الحاويات البلاستيكية الشفافة، والتي تحتوي على مواد كيماوية أكثر، ويعتبر البلاستيك برقم 5 هو الأكثر أماكن لأنه قابل لإعادة إستخدامه، ويجب أن يدون عليه عبارة خالية من PBA التي تسبب العديد من الأمراض. ينصح أيضاً بعدم وضع الأطعمة في الحاويات البلاستيكية وهي ساخنة، فالأفضل الإنتظار حتى تبرد ثم توضع بها ليتم تخزينها.

المصدر: ويب طب