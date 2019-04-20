الكشف عن ستة أعراض لسرطان العيون

أكد الأطباء وجود أعراض تشير إلى إصابة العيون أو تأثرها بالسرطان، ولكنها ليست أعراضا جازمة، وقد تشير إلى أمراض أخرى أقل خطورة.

ونشر خبراء من بريطانيا، يمثلون الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، في مجلة “Express”، قائمة بالأعراض التي قد تكون علامة للإصابة بسرطان العيون، والتي يمكن أن تساعد في تشخيص المرض مبكرا.

ومن بين أمراض السرطان التي تصيب العيون: سرطان الجلد والغدد اللمفاوية وسرطان الشبكية (ورم أرومة الشبكية). ويشير الأطباء إلى أن أكثرها انتشارا هو سرطان الجلد، وأكثر الذين يصابون به هم من أصحاب العيون الملونة وتجاوزوا الخمسين من العمر.

والأعراض التي حددها الأطباء هي:

• ظل أو وميض ضوئي في العين.

• عدم وضوح (ضبابية) الرؤية.

• ظهور وتوسع بقع سوداء في العين.

• فقدان جزئي للبصر.

• انتفاخ العينين.

• ألم في منطقة العينين.

وأضاف الباحثون أن التعرض لفترة طويلة لأشعة الشمس من دون نظارات واقية ومراهم خاصة، يساعد على تطور السرطان الذي يطال العيون.

ويؤكد الباحثون على أن الأعراض المذكورة لا تشير بالضرورة إلى الإصابة بالسرطان، بل هي أعراض لمشكلات صحية أقل خطرا من السرطان. ولكنهم مع ذلك يؤكدون على ضرورة مراجعة الطبيب عند تكرار أي من هذه الأعراض.

المصدر: روسيا اليوم