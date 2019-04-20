‫كيف تمد جسمك بالماء بطريقة صحية؟

يعد الماء إكسير الحياة بالنسبة للإنسان، وينبغي إمداد ‫الجسم به على نحو كاف باستمرار للبقاء على قيد الحياة، ولكن ما هي ‫كمية الماء اللازمة يوميا؟ وما هي السوائل الأكثر صحية؟

أوضحت الجمعية الألمانية للتغذية أن الماء يتميز بأهمية كبرى لجسم ‫الإنسان، حيث يعتبر مكونا أساسيا للخلايا وسوائل الجسم، وهو يعمل ‫على تنظيم درجة حرارة الجسم ونقل المواد الغذائية، كما تحتاج الكلى إليه ‫لطرد السموم من الجسم في صورة البول.

‫وأضافت الجمعية أنه ينبغي على الشخص البالغ شرب 1.5 لتر من ‫الماء يوميا، مشيرة إلى أن الجسم قد يحتاج كمية أكبر من ذلك، على سبيل ‫المثال في حال درجات الحرارة المرتفعة أو البرودة الشديدة، وكذلك عند ‫الإصابة بالحمى والقيء والإسهال، ويحتاج الجسم أيضا إلى المزيد من ‫السوائل في حال العمل البدني الشاق أو ممارسة الرياضة.

من جانبها، أوضحت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه ريستماير أن المشروبات ‫التي تسد العطش وتروي الظمأ بشكل جيد هي الماء وشاي الأعشاب والفواكه ‫غير المحلى بالسكر والعصير المخفف بالماء، مع مراعاة شربها بحيث تكون موزعة على مدار اليوم لإمداد الجسم بالسوائل اللازمة له على نحو كاف.

وبدورها، حذرت اختصاصية التغذية العلاجية الألمانية مونيكا بيشوف من ‫الإكثار من عصائر الفواكه المحلاة بالسكر، حيث يتم إمداد الجسم بكميات ‫كبيرة منه، فعلى سبيل المثال تحتوي زجاجة المشروبات الغازية على 27 غراما من السكر لكل 250 ملليلترا منها، وهو ما يعادل 7 مكعبات من السكر ‫في كوب واحد.

‫وأوضحت بيشوف أن إمداد الجسم بالسكريات بنسبة عالية وبشكل متكرر يمهد ‫الطريق لزيادة الوزن والسِمنة وغيرها من الأمراض المرتبطة بها كداء ‫السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن شرب المشروبات ‫الغازية بشكل متكرر يرفع خطر الإصابة بتسوس الأسنان، لذا ترى بيشوف أن ‫المشروبات الغازية لا تمثل مشروبا لسد العطش.

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المصدر: الوكالة الالمانية للأنباء