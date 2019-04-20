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April 20 2019 - 03:15

الامم المتحدة: قائد القوة الأممية في الجولان توفي فجأة

منذ 1 ساعة 20 April، 2019
الامم المتحدة
الامم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أن الجنرال الغاني فرانسيس فيب-سانزيري، قائد القوة الأممية لمراقبة فض الاشتباك في الجولان (أندوف)، توفي فجأة عن 62 عاما. من دون أن توضح سبب وفاته.

وقالت المنظمة في بيان إن “الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشعر بحزن عميق لوفاة الجنرال فرانسيس فيب-سانزيري فجأة”.

وأضاف البيان أن الراحل “كانت مسيرته المهنية وقيادته مثاليتين في خدمة حفظ السلام في الأمم المتحدة”.
والجنرال المولود في العام 1957 هو زوج وأب لولدين ويرأس أندوف منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017. وقد عمل في بعثات السلام الأممية في كل من سوريا ولبنان ورواندا وليبيريا وسيراليون.

وأندوف المنتشرة في الجولان منذ 1974 لمراقبة فض الاشتباك بين قوات الاحتلال الإسرائيلية  والجيش العربي السوري، هي قوة قوامها ألف عسكري من القبعات الزرقاء.

وتنتهي الولاية الحالية لهذه القوة في حزيران/ يونيو المقبل، وتبلغ تكلفتها السنوية حوالي 60 مليون دولار.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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