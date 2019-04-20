عقود بقيمة 12 مليار دولار بين اوزبكستان وكوريا الجنوبية خلال زيارة مون

وقع الرئيس الكوري الجنوبي الجمعة اتفاقيات بقيمة 12 مليار دولار مع أوزبكستان وذلك خلال قيامه بجولة في آسيا الوسطى تستمر أسبوعا، ضمن مساعيه لخفض اعتماد بلاده على الصين والولايات المتحدة.

وأثنى رئيس أوزبكستان الغنية بالموارد شوكت ميرزوييف على “الشراكة الاستراتيجية” لبلاده مع سيول خلال التوقيع على الاتفاقيات عقب محادثات.

وأشاد مون بميرزوييف “لقيادة اوزبكستان إلى حقبة جديدة” مع مجموعة من الإصلاحات الجريئة، ولم تحدد طبيعة الاتفاقيات خلال المؤتمر الصحافي.

وبلغ حجم التجارة بين أوزبكستان وكوريا الجنوبية العام 2018 ما يزيد بقليل عن ملياري دولار.

ويسعى ميرزوييف إلى التحرر من القيود الاقتصادية التي فرضها سلفه المتشددة إسلام كريموف، وجذب المزيد من الاستثمارات والتجارة الخارجية.

وحكم كريموف أوزبكستان منذ ما قبل الاستقلال عن الاتحاد السوفياتي في 1991 حتى وفاته عام 2016.

وأكد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مطلع الأسبوع أن المسائل الاقتصادية ستهيمن على المحادثات خلال جولة مون الإقليمية التي تستمر ثمانية أيام.

وبدأ الجولة في تركمانستان ويختتمها في كازخستان ، لكن مون حيا أيضا العلاقات الثقافية بين البلدين في حديثه عن 180 ألف مواطن من أصول كورية، وذلك في مقابلة مع وسائل إعلام رسمية أوزبكية الخميس.

ويسعى مون للتقليل من اعتماد بلاده التي تتربع في المركز الـ 11 لأكبر الاقتصادات في العالم تسجل نموا سنويا بنسبة 2.7 بالمئة على الشريكين التقليديين بكين وواشنطن.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية