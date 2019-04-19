صنعاء تحيي ذكرى استشهاد الرئيس الصماد بمسيرة حاشدة

شهدت العاصمة صنعاء عصر اليوم الجمعة مسيرات جماهيرية حاشدة في ساحة باب اليمن إحياء للذكرى الأولى لاستشهاد الرئيس الصماد والذي اغتالته الأيادي الآثمة في محافظة الحديدة أثناء زيارة ميدانية للمحافظة.

وتخلل الفعالية في صنعاء قصيدة للشاعر معاذ الجنيد وأنشودة لفرقة أنصار الله عبرت جميعها عن روح المناسبة، كما حمل المتظاهرون صور الشهيد الصماد ورفعوا اللافتات ورددوا الشعارات ومنها ” باستشهادك يا صماد.. شعب الحكمة عزمه زاد” ” يا تحالف الأوغاد … اليمن كله صماد”.

وفي الفعالية القى الأستاذ أحمد حامد مدير مكتب الرئاسة كلمة أكد فيها أن تحالف العدوان لن يستطيع أن يغتال مشروع الرئيس الشهيد الصماد في بناء الدولة ومبادئة وقيمة، كما عدد مناقب الصماد كرجل دولة ومجاهد في سبيل الله.

كما ألقى نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ عبد السلام شهول كلمة أكد فيها أن اليمن سيمضي على نهج الصماد في بناء الدولة الحديثة وتحقيق مبدأ الشراكة بين كافة الأطراف السياسية والذي أرساه الشهيد الصماد في حياته. وأشار إلى أن اغتيال الرئيس الصماد انتهاك واضح لجميع الشرائع والقوانين الدولية، مشيرا إلى أن اليمن لن يتخلى عن ملاحقة كل من شارك في عملية الاغتيال قانونيا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأدان انعقاد مجلس النواب الزائف في سيئون واعتبرها محاولة يائسة لشرعنه العدوان الأمريكي واحتلال أراضي واسعة من الجمهورية اليمنية ونهب ثرواتها، متهما إياهم بارتكاب الخيانة العظمى. وألقى سلطان السامعي، عضو المجلس السياسي الأعلى كلمة قال فيها إن الرئيس الشهيد الصماد لقي مصيرا مشرفا دفاعا على بلاده وليس كـ أولئك الرؤساء الذين أسقطوا من خلال ثورات شعبية وانتهى بهم المطاف بالقتل أو السجن والمحاكمة.

كما أكد السامعي أن الرئيس الصماد وضع اللبنة الأولى لبناء الدولة و لن يتراجع مشروعه للخلف وأن مشروع “يد تبني ويد تحمي” سيمضي إلى الأمام وسينتصر، مشيرا إلى أن الرئيس الشهيد الصماد قاد المجلس السياسي بكفاءة واقتدار.

المصدر: المسيرة نت