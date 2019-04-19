ردا على خروقاتهم … الجيش السوري يدمر مقرات لإرهابيي جبهة النصرة بريف إدلب

دمرت وحدات من الجيش السوري مقرات وآليات لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” وأوقعت خسائر في صفوفهم وذلك في إطار الرد على خروقاتهم المتكررة لاتفاق منطقة خفض التصعيد بريف إدلب.

وأفادت وكالة سانا بأن وحدات من الجيش وبعد عمليات رصد دقيقة دكت مواقع وتحصينات لإرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” بضربات مركزة عبر رمايات مدفعية وصاروخية استهدفت مقراتهم في بلدات جرجناز وتلمنس وتحتاية وأم جلال بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وبينت أن ضربات الجيش أسفرت عن تدمير مقرات وآليات للإرهابيين وإيقاع خسائر في صفوفهم.

وأوقعت وحدات من الجيش أمس الأول خسائر بالأفراد والعتاد في صفوف المجموعات الإرهابية في قرية جرجناز إلى الشرق من معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي وفي قرية قلعة المضيق بريف حماة الشمالي وذلك في إطار الرد على خروقات الإرهابيين لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

المصدر: وكالة سانا