مشاهد لإسقاط طائرة تابعة للعدوان بصعدة

وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد وصور لإسقاط الدفاعات الجوية الجمعة طائرة استطلاعية حديثة من نوع “وينغ لونغ” تابعة للعدوان السعودي الاميرك في محافظة صعدة.

وأظهرت المشاهد والصور استهداف الطائرة واحتراقها ولحظة سقوطها وارتطامها بالأرض.

وتعد الطائرة التجسسية المقاتلة التي أسقطتها الدفاعات الجوية بمحافظة صعدة من من أفخر الصناعات العسكرية الصينية، وهي نسخة جيدة عن طائرة “أم كيو-9 ريبير الأميركية، وتوفر هذه الطائرة خدمات المراقبة والضرب الدقيق للأهداف الأرضية على مدى 4000 كلم.

والطائرة وينج لونج الصينية التي تم إسقاطها مسلحة بصاروخين جو – أرض AKD-10 مضادة للدروع من الجيل الثالث الصيني، ومزودة برادار الفتحة الاصطناعية ويمكن تزويدها بصواريخ هيلفاير.

وتحمل الطائرة وينج لونج الصينية 200 كلغ من الأسلحة وأجهزة الاستشعار وتستطيع التحليق في السماء لمدة 20 ساعة متواصلة.

المصدر: الاعلام الحربي + موقع انصار الله