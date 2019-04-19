ترامب: تقرير مولر المجنون يتضمن مزاعم ضدي كلها مفبركة ومغلوطة

ندد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشهادات مفبركة في تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن شبهات بتواطؤ بين فريق حملته وروسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وقال ترامب الجمعة “يسوق البعض مزاعم ضدي في تقرير مولر المجنون الذي صاغه 18 ديموقراطيا من كارهي ترامب وهي كلها مفبركة ومغلوطة بالكامل”.

وأشار ترامب إلى أن “بعض هذه الادعاءات هي محض هراء”، وأضاف “تنبهوا إلى الناس الذين يدعون أنهم يدونون ملاحظات، فيما هذه الملاحظات لم تكن موجودة يوما قبل أن يحتاجوا إليها”.

ويشير تقرير مولر إلى استناده في بعض فقراته إلى ملاحظات دونها مسؤولون على سبيل المثال.

وقال “هذه خدعة بدأت بطريقة غير قانونية بتاتا وما كان يجب أن تحصل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية