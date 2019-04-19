الصحة بغزة: 12 إصابة برصاص الاحتلال خلال المواجهات شرق قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2019 - 19:36

الصحة بغزة: 12 إصابة برصاص الاحتلال خلال المواجهات شرق قطاع غزة

منذ 54 mins 19 April، 2019
أخبار موقع المنار

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