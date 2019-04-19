لبنان: الجيش سيفجر الذخائر التي عثر عليها في سينيق جنوب صيدا

أغلق الجيش اللبناني الطريق الرئيسية في سينيق- جنوبي صيدا(جنوب) تمهيدا لتفجير الذخائر القديمة العهد التي كان قد عثر عليها الخميس لتعذر نقلها.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن “الجيش أغلق الطريق الرئيسية في سينيق- جنوبي صيدا، تمهيدا لتفجير الذخائر القديمة العهد التي كان قد عثر عليها يوم أمس، لتعذر نقلها”.

وكانت قيادة الجيش قد أعلنت ان “دورية من مديرية المخابرات عثرت في محلة سينيق- صيدا، على كمية كبيرة من الأسلحة من مختلف العيارات، وذخائر قديمة الصنع غير صالحة للاستخدام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام