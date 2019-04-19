الامن الداخلي: توقيف أحد أخطر المطلوبين في بريتال البقاعية

أوقفت قوى الامن الداخلي في لبنان أحد أخطر المطلوبين في بلدة بريتال البقاعية، والمقلب بـ”خنجر”.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “ضمن إطار الخطة التي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لتوقيف المطلوبين، ولا سيما الخطرين منهم على جميع الأراضي اللبنانية”.

وتابع البلاغ انه “نتيجة المتابعة الحثيثة، قامت قوة من المجموعة الخاصة بتاريخ 18/4/2019 بتنفيذ عملية نوعية في بلدة بريتال البقاعية، داهمت في خلالها منزل أحد أخطر المطلوبين وتمكنت من توقيفه، ويدعى: م. م. (مواليد العام 1982، لبناني) المقلب بخنجر”.

ولفت البلاغ الى ان “الموقوف مطلوب للقضاء بأكثر من 70 ملاحقة قضائية بجرائم: سلب بقوة السلاح، تجارة مخدرات، سرقة سيارات، تزوير عملة واستعمال مزور”، وأشار الى ان “التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام