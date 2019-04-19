مدفعية الاحتلال تقصف نقطتي رصد للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة ونقطة للضبط الميداني شرقي مدينة غزة دون وقوع اصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2019 - 19:37
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مدفعية الاحتلال تقصف نقطتي رصد للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة ونقطة للضبط الميداني شرقي مدينة غزة دون وقوع اصابات
منذ 2 ساعة
19 April، 2019
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