مدفعية الاحتلال تقصف نقطتي رصد للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة ونقطة للضبط الميداني شرقي مدينة غزة دون وقوع اصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2019 - 19:37

مدفعية الاحتلال تقصف نقطتي رصد للمقاومة الفلسطينية شرق قطاع غزة ونقطة للضبط الميداني شرقي مدينة غزة دون وقوع اصابات

منذ 2 ساعة 19 April، 2019
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