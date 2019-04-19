سلسلة اخبار محلية متفرقة..

– يتأثر لبنان منذ صباح اليوم وحتى مساء الأحد بمنخَفض جوي باردٍ يؤدي إلى طَقس متقلب وماطر، حيث شَهِد العديد من المناطقِ في الجنوب والبقاع والشَمال هطول أمطارٍ غزيرة وتساقطاً للثلوج على ارتفاع 1300 متر.

– افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان فرق الدفاع المدني تقوم منذ صباح اليوم بإزالة طبقات الثلج التي تراكمت على طرقات فيطرون ميروبا حراجل فاريا عيون السيمان كفردبيان كسروان، لتسهيل حركة مرور السيارات العابرة وتنقلات المواطنين.

– أحيت الطوائف المسيحية الكاثوليكية التي تعتمد التقويمَ الغربي ذكرى الجمعةِ العظيمة بمجموعة قداديس في مختلِف المناطقِ اللبنانية. وشارك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعقيلته في قداسِ الجمعةِ العظيمة في جامعة الروحِ القدس في الكسليك، وقد حضرَ القداسَ حشدٌ من النوابِ والوزراءِ الحاليينَ والسابقين، وبعدَ انتهاءِ القداسِ اجتمعَ الرئيس عون مع المطارنة والمسؤولينَ في الجامعة، حيث تمَ البحث بالشؤونِ المحليةِ والكنسية.

– أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن الجيش أغلق الطريق الرئيسية في سينيق- جنوبي صيدا، تمهيدا لتفجير الذخائر القديمة العهد التي كان قد عثر عليها يوم أمس، لتعذر نقلها. وكانت قيادة الجيش قد أعلنت ان “دورية من مديرية المخابرات عثرت في محلة سينيق- صيدا، على كمية كبيرة من الأسلحة من مختلف العيارات، وذخائر قديمة الصنع غير صالحة للاستخدام”.

– صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “ضمن إطار الخطة التي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لتوقيف المطلوبين، ولا سيما الخطرين منهم على جميع الأراضي اللبنانية.

ونتيجة المتابعة الحثيثة، قامت قوة من المجموعة الخاصة بتاريخ 18/4/2019 بتنفيذ عملية نوعية في بلدة بريتال البقاعية، داهمت في خلالها منزل أحد أخطر المطلوبين وتمكنت من توقيفه، ويدعى: م. م. (مواليد العام 1982، لبناني) الملقب ب “خنجر”. وهو مطلوب للقضاء بأكثر من 70 ملاحقة قضائية بجرائم: سلب بقوة السلاح، تجارة مخدرات، سرقة سيارات، تزوير عملة واستعمال مزور. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

– اصيب خمسة اشخاص بجروح ورضوض، نتيجة اشكال وقع في حي الحكر في المنية، بين شبان على خلفية اعمال استفزازية وتشفيط بالسيارات. وقد استخدمت سكاكين في الاشكال فضلا عن اطلاق النار في الهواء من اسلحة حربية. ونقل الجرحى الى مستشفى الخير في المنية للمعالجة، بينما حضرت على الفور الى المكان دورية من مكتب مخابرات المنية في الجيش اللبناني، وعملت على توقيف عدد من الشبان واقتادتهم للتحقيق.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية