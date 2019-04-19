وفد من “الديمقراطية” زار طرابلسي: لمعالجة الشأن الحياتي للفلسطينيين في لبنان

استقبل النائب النائب عدنان طرابلسي الجمعة وفدا قياديا من “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” ضم علي فيصل وسهيل الناطور، حيث جرى البحث في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والتطورات الفلسطينية.

واستعرض وفد “الجبهة” أحوال الشعب الفلسطيني في لبنان “في ظل تراجع أوضاع المخيمات إذ تزداد الضغوط الاقتصادية وغيرها”، داعيا إلى “توفير الحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين ومقومات صمودهم الاجتماعي ومواجهة ما يتعرضون له من محاولات تستهدف حقهم بالعودة وبقية حقوقهم الوطنية”.

واعتبر الوفد ان “هذا يتطلب حوارا صريحا وعملا مشتركا بين كل الأطراف اللبنانيين والفلسطينيين والإسراع في معالجة الشأن الحياتي للفلسطينيين في لبنان”.

كما جرى خلال اللقاء البحث في أوضاع وكالة “أونروا” وما تتعرض له وما يسمى “صفقة القرن” وما تتعرض له القضية الفلسطينية وأهمية تماسك الصف الفلسطيني في ظل هذه التحديات.

المصدر: بريد الموقع