عز الدين: على “اليونيفيل” معالجة الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية

رأت عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائبة عناية عز الدين ان “البلاد تقف اليوم امام تحديات جدية في الاقتصاد والظروف الاجتماعية ومالية الدولة ليست بخير وميزاننا التجاري مختل ما يرتب ضغطا كبيرا على الواقع الاقتصادي”.

واعتبرت عز الدين الجمعة ان “الكثير من اجراءات التقشف مطلوبة وضرورية وكذلك عصر النفقات ومعالجة الهدر والفساد هي من المسائل بالغة الحيوية”، وتابعت “الا انه وبدون تعزيز القطاعات الانتاجية في البلاد لن نكون امام فرصة حقيقية للنهوض”، ودعت الى “اعتماد سياسة اقتصادية تقوم على تعزيز القطاعات الانتاجية الحقيقية ودعمها، مثل الزراعة والصناعة المحلية وخصوصا منها الصناعات الحرفية والتقليدية”.

من جهة ثانية، شددت عز الدين على “دور قوات الامم المتحدة العاملة في لبنان والمتمثل بالحفاظ على الاستقرار”، وطالبت “اليونيفيل بمعالجة الخروقات الاسرائيلية الجوية والبحرية والبرية، وكذلك مسألة الحدود البحرية والبرية بما يضمن حقوق لبنان وخصوصا في ما يتعلق بالثروة الغازية والنفطية المتوفرة في مياهنا الاقليمية، والتي نحن بأمس الحاجة اليها للاستفادة منها من اجل نهوض بلادنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام