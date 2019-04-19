ابتكار ثلاجة مغناطيسية عالية الكفاءة في روسيا

ابتكر مهندسون روس ثلاجة من الجيل الجديد، تعمل بواسطة مغناطيس معدني يخفض كمية الطاقة المستخدمة بنسبة 30-40%، بدلا من الطريقة التقليدية التي تعتمد على السائل الذي يتحول إلى غاز.

وجاء في بيان للمكتب الصحفي للجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا “MISiS”: “هذا النوع الجديد من الثلاجات ابتكره مهندسون من الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع جامعة تفير الحكومية. وأساسه منظومة مغناطيسية ترفع كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 30-40% مقارنة بطريقة ضغط الغاز التقليدية”.

ويشير البيان إلى أن المبتكرين استخدموا في ابتكارهم التأثير المغناطيسي الذي يكمن جوهره في تغير درجة حرارة المغناطيس عند المغنطة.

وقال دميتري كاربينكو، كبير الباحثين في الجامعة في تصريح لوكالة “نوفوستي”، إن الإنجاز الأساس الذي حققه المبتكرون هو تحقيق التأثير المتتالي، حيث توضع قطع معدن الغادولينيوم في عجلة خاصة، تدور بسرعة كبيرة لإنتاج مجال مغناطيسي.

ووفقا لكاربينكو، فإن هذه التقنية جديدة لا يتجاوز عمرها 20 سنة. ولكن لأول مرة يتم تحقيق مبدأ التأثير المتتالي من قبل مهندسين روس. وأضاف أن المبتكرين يخططون لتطوير هذه الطريقة لاستخدامها في منظومة تبريد السيارات وتبريد نظم المعالجات الدقيقة.

المصدر: روسيا اليوم