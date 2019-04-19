العثور على صندوقي ذخيرة مكتوب عليهما بالعبرية في الوزاني جنوب لبنان

عثرت عناصر قوى الامن الداخلي في لبنان على صندوقي ذخيرة مدموغة بكتابات عبرية في أحد الحقول الزراعية في خراج بلدة الوزاني الجنوبية، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “دورية تابعة لاستقصاء الجنوب عثرت على صندوقي ذخيرة مدموغة بكتابات عبرية وتحويان ذخيرة من الرصاص من أعيرة مختلفة، في أحد الحقول الزراعية في خراج بلدة الوزاني”، وتابعت ان “ذلك على مسافة قريبة من أحد المواقع العسكرية التابعة للعدو الاسرائيلي في تلة الحماري”.

ولفتت الوكالة الى انه “تم تسليم المضبوطات إلى مكتب مخابرات الجيش في مرجعيون، بناء لاشارة من القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام