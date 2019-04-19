العثور على صندوقي ذخيرة مكتوب عليهما بالعبرية في الوزاني جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2019 - 16:34

العثور على صندوقي ذخيرة مكتوب عليهما بالعبرية في الوزاني جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 19 April، 2019
أخبار موقع المنار
لبنان

عثرت عناصر قوى الامن الداخلي في لبنان على صندوقي ذخيرة مدموغة بكتابات عبرية في أحد الحقول الزراعية في خراج بلدة الوزاني الجنوبية، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة إن “دورية تابعة لاستقصاء الجنوب عثرت على صندوقي ذخيرة مدموغة بكتابات عبرية وتحويان ذخيرة من الرصاص من أعيرة مختلفة، في أحد الحقول الزراعية في خراج بلدة الوزاني”، وتابعت ان “ذلك على مسافة قريبة من أحد المواقع العسكرية التابعة للعدو الاسرائيلي في تلة الحماري”.

ولفتت الوكالة الى انه “تم تسليم المضبوطات إلى مكتب مخابرات الجيش في مرجعيون، بناء لاشارة من القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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