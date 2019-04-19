تحذير من عودة انتشار وباء الكوليرا في اليمن

حذرت منظمة “أوكسفام” غير الحكومية من عودة تفشي مرض الكوليرا على نطاق واسع في اليمن .

ونبهت المنظمة في بيان الخميس من “مغبة عودة ارتفاع ما هو بالفعل أسوأ تفش للكوليرا بالعالم”. مشيرة الى أنه يشتبه في إصابة نحو 195 الف شخص بهذا المرض هذا العام.

وذكرت أوكسفام أنه في الأسبوعين الأخيرين من آذار/مارس الماضي. “تم الإبلاغ عن ما يقرب من 2500 حالة مشتبه بها يوميا. وذلك يعد ارتفاعا ملحوظا عن الحالات المبلغ عنها في شباط/فبراير هذا العام والتي وصلت الى ألف حالة يوميا”.

وبحسب البيان فإن هذا يزيد “بأكثر من عشرة أضعاف عن عدد الحالات المبلغ عنها والوفيات المرتبطة بها خلال نفس الفترة من عام 2018”.

ويتعرض اليمن لعدوان سعودي – اميركي منذ اكثر من اربعة اعوام ما تسبب بازمة انسانية وصفت بالاسوء في العالم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية