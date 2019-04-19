رويترز: تركيا تعتقل رجلي استخبارات إماراتيين بتهمة التجسس وتحقق في احتمال صلتهما بمقتل خاشقجي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2019 - 15:04

رويترز: تركيا تعتقل رجلي استخبارات إماراتيين بتهمة التجسس وتحقق في احتمال صلتهما بمقتل خاشقجي

منذ 22 mins 19 April، 2019
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