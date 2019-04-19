عودة أكثر من ألف لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين بأن أكثر من ألف لاجئ قد عادوا إلى سوريا من الأردن ولبنان خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. وقال المركز في بيان له بهذا الشأن: “خلال الــ24 ساعة الماضية عاد 1034 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 327 لاجئا (98 نساء و167 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ بالإضافة إلى 707 شخصا (212 امرأة و361 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

كما أفاد المركز أن 43 نازحا قد عادوا خلال الـــ 24 ساعة الماضية إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد. ووفقا للمركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 3.0 هكتار. وذلك في محافظتي درعا ودمشق. بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 36 عبوة ناسفة.