بدء الاستفتاء خارج مصر على تعديلات الدستور والاستعداد للاستفتاء في الداخل غداً

بدأت عملية الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري الجمعة، كما بدأت مقرات البعثات الدبلوماسية المصرية باستقبال المصوتين من الجاليات المصرية في في بعض الدول منذ مساء الأمس بسبب فارق التوقيت. وتفتح المقرات أبوابها اليوم تباعا، وفقا للتوقيت المحلي لكل بلد، وينتهي تصويت المصريين في الخارج مساء يوم الأحد المقبل 22 نيسان/ أبريل. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس الخميس، أنها أتمت كافة الاستعدادات لتصويت المصريين في مقرات البعثات الدبلوماسية في الخارج بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات المشرفة على الاستفتاء، كما تم تشكيل لجنة بوزارة الخارجية برئاسة نائب وزير الخارجية حمدي لوزة، وتم إنشاء 140 مقرا انتخابياً في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج.

وبحسب الوزارة، سيتم استقبال الناخبين بالمقرات أيام الجمعة والسبت والأحد من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا بحسب التوقيت المحلي لدولة الاعتماد. ويحق لكل مواطن مصري متواجد في الخارج التصويت في الاستفتاء على أن يحمل معه أصل جواز السفر الساري أو أصل بطاقة الرقم القومي سواء أكانت سارية أم لا. وقد وافق البرلمان المصري، الثلاثاء الماضي، على التعديلات الدستورية، بأغلبية 531 عضو مقابل رفض 22 عضو على الصيغة النهائية للتعديلات الدستورية، والتي تضمنت في أبرز نقاطها، تعديل مدة رئاسة الجمهورية من أربع سنوات إلى ست سنوات، على أن ألا تتجاوز مدتين ولا يحق للرئيس الترشح لمدة ثالثة. وأضيف لمادة الرئاسة مادة انتقالية، تجعل مدة حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي تنتهي بعد ست سنوات من تاريخ انتخابه في 2018، بدلا من أربع سنوات، على أن يحق له الترشح لمدة جديدة من ست سنوات في عام 2024، أي بعد انتهاء مدته الثانية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية