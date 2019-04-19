السفير الروسي في موسكو: #دمشق تشارك في مؤتمر الأمن في موسكو بوفد عال على مستوى وزارة الدفاع (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2019 - 15:05

السفير الروسي في موسكو: #دمشق تشارك في مؤتمر الأمن في موسكو بوفد عال على مستوى وزارة الدفاع (سبوتنيك)

منذ 35 mins 19 April، 2019
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