الجزائريون ينزلون إلى الشارع للجمعة التاسعة على التوالي

بدأ الجزائريون التجمع بكثافة للجمعة التاسعة على التوالي ، ومنذ الثاني والعشرين من شباط/فبراير. يتظاهر الجزائريون بالملايين في مختلف انحاء البلاد. وقد نجحوا في دفع عبد العزيز بوتفليقة إلى التخلي عن ولاية رئاسية أخرى بعد حكم دام 22 عاما ثم إلى إلغاء الاقتراع الرئاسي الذي كان مقررا في 18 نيسان/ابريل وأخيرا إلى مغادرة السلطة.

وبين الهتافات واللافتات. يردد المتظاهرون “العدالة ربي يرحمها” و”بركات بركات من هذا النظام” و”الشعب يريد يتنحى وقاع” (ذهابهم كلهم) و”فنيش.. بلعيز.. كيف.. كيف”.

ويشير المتظاهرون بذلك إلى القاضي كامل فنيش الذي عين رئيسا جديدا للمجلس الدستوري خلفا لبلعيز ويعتبره المحتجون قريبا من “النظام” الذي يريدون التخلص منه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية